Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın, Bursa'daki bir hastanede tedavi gören usta oyuncu Eşref Kolçak'ın 92. yaş gününü unutmadı. Akın, Kolçak'a pasta gönderip sürpriz yaptı. Kolçak ise bu jestle duygu seline kapıldı.