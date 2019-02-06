Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın, Bursa'daki bir hastanede tedavi gören usta oyuncu Eşref Kolçak'ın 92. yaş gününü unutmadı. Akın, Kolçak'a pasta gönderip sürpriz yaptı. Kolçak ise bu jestle duygu seline kapıldı.
Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın, Bursa'daki bir hastanede tedavi gören usta oyuncu Eşref Kolçak'ın 92. yaş gününü unutmadı. Akın, Kolçak'a pasta gönderip sürpriz yaptı. Kolçak ise bu jestle duygu seline kapıldı.
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