Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'la model sevgilisi Sophia Thomalla'ya bu aşk bereketli geldi. Yakışıklı kaleciyle geçen ay aşk yaşamaya başlayan Alman model, son günlerde İstanbul'a demir atmıştı. Güzel yengenin Türkiye ziyaretinin nedeni anlaşıldı.



Dedikodulara göre; ikilinin dünya basınında da yankı uyandıran aşkı Türk firmalarını harekete geçirdi. Hatta bir moda markası da ünlü çifte firmalarının yüzü olması için teklif götürdü. Teklife sıcak baktıkları konuşulan gözde aşıklar, markanın reklamlarında oynamaları karşılığında hatırı sayılır bir serveti ise cebe indirecek.



İkili, önceki akşam da İstinyePark'taydı. Güzel yenge, aşkını yine öpücüklere boğdu.





Doğan SAVAŞ