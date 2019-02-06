Motosiklet, kaykay ve sörf tutkusuyla adrenaline meydan okuyan Bennu Gerede'nin oğlu Dilan, bu huyunu yakın dostu Rafael Cemo Çetin'e de aşıladı. Yönetmen Sinan Çetin'in oğluyla geçtiğimiz günlerde kaykay yapan Dilan, bir motosikletin arkasına tutunarak yine adeta ciddi bir kazaya davetiye çıkararak takipçilerini heyecanlandırdı.