Babası Mehmet Ali Erbil'in 110 gündür yoğun bakımda olmasıyla sıkıntılı günler geçiren Yasmin, önceki gün katıldığı bir partide moral depoladı.

Genç kız, babasıyla ilgili şöyle dedi: "Nazara çok inanıyorum; o yüzden konuşmak istemiyorum. 'İyi' diyorum bir şey oluyor. Ama bilinci yerinde ve konuşuyor."



Doğan SAVAŞ