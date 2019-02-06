Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 06.02.2019
  • Gazete

Babası 'in olmasıyla sıkıntılı günler geçiren Yasmin partide moral depoladı

Nazardan korkuyor!
Babası Mehmet Ali Erbil'in 110 gündür yoğun bakımda olmasıyla sıkıntılı günler geçiren Yasmin, önceki gün katıldığı bir partide moral depoladı.
Genç kız, babasıyla ilgili şöyle dedi: "Nazara çok inanıyorum; o yüzden konuşmak istemiyorum. 'İyi' diyorum bir şey oluyor. Ama bilinci yerinde ve konuşuyor."

Doğan SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBabası Mehmet Ali Erbil'in yoğun bakımda olmasıyla sıkıntılı günler geçiren Yasmin partide moral depoladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri