Babası Mehmet Ali Erbil'in 110 gündür yoğun bakımda olmasıyla sıkıntılı günler geçiren Yasmin, önceki gün katıldığı bir partide moral depoladı.
Genç kız, babasıyla ilgili şöyle dedi: "Nazara çok inanıyorum; o yüzden konuşmak istemiyorum. 'İyi' diyorum bir şey oluyor. Ama bilinci yerinde ve konuşuyor."
Doğan SAVAŞ
Genç kız, babasıyla ilgili şöyle dedi: "Nazara çok inanıyorum; o yüzden konuşmak istemiyorum. 'İyi' diyorum bir şey oluyor. Ama bilinci yerinde ve konuşuyor."
Doğan SAVAŞ
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