Bir organizasyon için İstanbul’a gelen Kate Grigorieva, ülkesi Rusya’ya dönüşünü İstanbul aşkı uğruna 5 gün erteledi Victoria's Secret meleklerinden Kate Grigorieva, İstanbul seyahatini beş gün uzattı. Yarınki Linexpo İstanbul Fuarı'nın açılış törenine katılacak olan Rus manken, İstanbul'u keşfe çıkacak. Kız arkadaşı ile Moskova'dan İstanbul'a gelen Grigorieva, Moskova dönüş biletini 11 Şubat olarak değiştirtti. LEZZET GEZİSİ Rus model Kate Grigorieva, methini çok duyduğu Türk yemeklerini de tadacağı için heyecanlı olduğunu belirtti.
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