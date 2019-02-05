Victoria's Secret meleklerinden Kate Grigorieva, İstanbul seyahatini beş gün uzattı Bir organizasyon için İstanbul’a gelen Kate Grigorieva, ülkesi Rusya’ya dönüşünü İstanbul aşkı uğruna 5 gün erteledi

Haberler Saklambaç Haberleri Victoria's Secret meleklerinden Kate Grigorieva, İstanbul seyahatini beş gün uzattı