Murat'tan Hande'ye aşk desteği ! Yanına taşındı

Geçen ay kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel'in zamansız ölümüyle sarsılan Hande Erçel'e en büyük destek Murat Dalkılıç'tan geldi. Erçel, annesinin ölümünden birkaç ay önce ailesiyle daha çok vakit geçirmek için Dalkılıç'la yaklaşık bir yıllık aşkına nokta koymuştu. Ancak güzel oyuncuyla iletişimini koparmayan ünlü popçu, Erçel Ailesi'ni sık sık hastanede ziyaret etmişti. Hatta Dalkılıç, cenazede yer alıp Erçel'e destek verdi. Güzel oyuncu, en zor günlerinde kendisini teselli eden Dalkılıç'la arasındaki buzları eritti. İlişkilerini yeniden gözden geçiren çift, barışma kararı aldı.



YANINA TAŞINDI...

Erçel'i bir an bile yalnız bırakmayan ünlü popçunun ise oyuncunun Ulus'taki evine taşındığı öğrenildi. Şimdilik barışmayı gizleyen ikili, Erçel'in setinin olmadığı zamanlarda da İstanbul yakınlarındaki ormanlık alanlarda köpekleriyle yürüyüşe çıkıp stres atıyor.