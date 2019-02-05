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  • 05.02.2019
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ile eşi , çocuklarıyla 'nde doğa yürüyüşü yaptı

Adrenalin ailesi
Geçen hafta Umman'a giden Etel Baler ile eşi Robert Baler, önceki gün de çocuklarıyla Shab Vadisi'nde doğa yürüyüşü yaptı.
Uçurum kenarında yürüyüp adrenaline doyan Baler Ailesi'ni zirvenin en tepesine vardıklarında ise muhteşem bir manzara karşıladı.

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