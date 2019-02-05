Süper aşk!

Brezilyalı model Gisele Bünchen, önceki gece iki çocuğuyla birlikte, eşi Tom Brady'nin Super Bowl müsabakasını izledi. New England Patriots'un kazandığı maç sonrası ünlü model, eşini öperek tebrik etti. Öte yandan dünyaca ünlü Türk cerrah Mehmet Öz de Super Bowl finalini 26 yaşındaki ABD'li rapçi Cardi B. ile izledi.

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenen mücadelede, New England, Los Angeles Rams'i 13-3 skorla mağlup etti.