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  • 05.02.2019
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Brezilyalı model , önceki gece iki çocuğuyla birlikte, eşi ’nin müsabakasını izledi

Süper aşk!

Brezilyalı model , önceki gece iki çocuğuyla birlikte, eşi 'nin müsabakasını izledi. Patriots'un kazandığı maç sonrası ünlü model, eşini öperek tebrik etti. Öte yandan dünyaca ünlü Türk cerrah de Super Bowl finalini 26 yaşındaki ABD'li rapçi Cardi B. ile izledi.

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenen mücadelede, New England, Los Angeles Rams'i 13-3 skorla mağlup etti.

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