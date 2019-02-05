Bergüzar Korel ile Engin Akyürek'in başrolündeki 'Bir Aşk İki Hayat' filminin en romantik sahneleri görücüye çıktı. 15 Şubat'ta vizyona girecek olan filmdeki düğün sahnesi izleyenleri derinden etkileyecek.
Kadıköy'de geçen filmde Akyürek'in canlandırdığı 'Umut'un, Korel'in hayat verdiği 'Deniz'e Caddebostan sahilindeki sürpriz evlilik teklifi kalpleri ısıtacak. Düğün merasimi ise seyirciye romantik anlar yaşatacak.
Kadıköy'de geçen filmde Akyürek'in canlandırdığı 'Umut'un, Korel'in hayat verdiği 'Deniz'e Caddebostan sahilindeki sürpriz evlilik teklifi kalpleri ısıtacak. Düğün merasimi ise seyirciye romantik anlar yaşatacak.
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