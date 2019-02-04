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  • 04.02.2019
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'tan sürpriz hamle! Naz Elmas özel bir üniversitede hocalık yapmaya başlayacak

Öğretmen oldu
Oyuncu 'tan sürpriz hamle… Bir süredir ekrandan uzak kalan Elmas, önümüzdeki hafta özel bir üniversitede hocalık yapmaya başlayacak.
35 yaşındaki Elmas, üniversite öğrencilerine mitoloji ve oyunculuk dersleri vererek birikimlerini aktaracak.

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