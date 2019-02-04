Oyuncu Naz Elmas'tan sürpriz hamle… Bir süredir ekrandan uzak kalan Elmas, önümüzdeki hafta özel bir üniversitede hocalık yapmaya başlayacak.
35 yaşındaki Elmas, üniversite öğrencilerine mitoloji ve oyunculuk dersleri vererek birikimlerini aktaracak.
35 yaşındaki Elmas, üniversite öğrencilerine mitoloji ve oyunculuk dersleri vererek birikimlerini aktaracak.
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