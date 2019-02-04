Murat Boz'la pozunu "Murat'ım, kasları ve ben" notuyla paylaşarak popçunun aşkı Aslı Enver'in fanlarını sinirlendiren Hadise'ye şok! Boz, önceki akşam Hadise'yi Instagram'da takipten çıkardı.
Murat Boz'la pozunu "Murat'ım, kasları ve ben" notuyla paylaşarak popçunun aşkı Aslı Enver'in fanlarını sinirlendiren Hadise'ye şok! Boz, önceki akşam Hadise'yi Instagram'da takipten çıkardı.
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