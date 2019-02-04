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  • 04.02.2019
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'ye şok! Hadise'yi takipten çıkardı!

Önceki akşam , ’yi ’da takibi bıraktı. Seksi popçuyla samimi olan Boz’un bu hamlesi kafa karıştırdı. Boz, daha sonra popçuyu yeniden takibe aldı.

Murat Boz'la pozunu "Murat'ım, kasları ve ben" notuyla paylaşarak popçunun aşkı Aslı Enver'in fanlarını sinirlendiren Hadise'ye şok! Boz, önceki akşam Hadise'yi Instagram'da takipten çıkardı.

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