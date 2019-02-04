Özgün çalışmalarıyla müzik dünyasında yerini alan Doğu, yeni single'ı 'Doğu'nun Hikayesi' ile müzik platformlarındaki yerini aldı. Pop, fantezi ve Anadolu müziğinin motifleriyle harmanlanan şarkılardan oluşan 'Doğu'nun Hikayesi', müzik dünyasına farklı bir bakış açısı getiriyor.
- Saklambaç
- 04.02.2019
- Gazete
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