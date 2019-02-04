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  • 04.02.2019
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‘Doğu’nun

‘Doğu’nun Hikayesi’
Özgün çalışmalarıyla müzik dünyasında yerini alan Doğu, yeni single'ı 'Doğu'nun Hikayesi' ile müzik platformlarındaki yerini aldı. Pop, fantezi ve Anadolu müziğinin motifleriyle harmanlanan şarkılardan oluşan 'Doğu'nun ', müzik dünyasına farklı bir bakış açısı getiriyor.

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