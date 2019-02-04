Cem Yılmaz'dan Şahan Gökbakar'a zeytin dalı!

Cem Yılmaz, önceki akşam aşkı Defne Samyeli ile Etiler'deydi. Yılmaz'ın ezeli rakibi Şahan Gökbakar, 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filminin özel gösteriminde "Cem'le güzel işler yapmayı diliyorum" demişti. Komedyen, Gökbakar'ın bu temennisi için "Olur" yanıtı vererek rakibine zeytin dalı uzattı.



​DOĞAN SAVAŞ