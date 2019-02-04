Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 04.02.2019
  • Gazete

Cem Yılmaz'dan Şahan Gökbakar'a zeytin dalı!

Şahan’la olur
Cem Yılmaz, önceki akşam aşkı Defne Samyeli ile Etiler'deydi. Yılmaz'ın ezeli rakibi Şahan Gökbakar, 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filminin özel gösteriminde "Cem'le güzel işler yapmayı diliyorum" demişti. Komedyen, Gökbakar'ın bu temennisi için "Olur" yanıtı vererek rakibine zeytin dalı uzattı.

​DOĞAN SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriCem Yılmaz'dan Şahan Gökbakar'a zeytin dalı!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri