Cem Yılmaz'dan Şahan Gökbakar'a zeytin dalı!

Cem Yılmaz, önceki akşam aşkı Defne Samyeli ile Etiler'deydi. Yılmaz'ın ezeli rakibi Şahan Gökbakar, 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filminin özel gösteriminde "Cem'le güzel işler yapmayı diliyorum" demişti. Komedyen, Gökbakar'ın bu temennisi için "Olur" yanıtı vererek rakibine zeytin dalı uzattı.
DOĞAN SAVAŞ
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.