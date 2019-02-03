Yüksel ve Hatice Aktaş çifti, 1980'li yıllarda Türkiye'den Amerika'ya taşındı. Çift, hem geçinmek hem de Türk lezzetlerini ABD'lilere tattırmak için kolları sıvadı. New York şehrinin Queens ilçesinde lokanta açtı. Burada ilk zamanlar mangal yapan ikili, işleri iyi gidince menüdeki çeşitliliği artırdı. Paçadan pideye kadar birçok lezzetimiz masaları donattı. Lokantayı boş bırakmayan Amerikalılar ise en çok paçaya bayıldı. Bazı müşteriler sabahın ilk saatlerinde kapıya dayandı. Güne kelle paçayla başladı. Yemek yapmaya dokuz yaşında başlayan ve yıllar önce İstanbul'da restoran işleten ailelerine yardım eden Aktaş çifti, şu ifadeleri kullandı: "Bazı ürünlerimizi kendi topraklarımızdan getirtiyoruz. Pilavı tereyağıyla yapıyoruz. Kendi yaptığımız ev yoğurtlarıyla da ayran yapıyoruz. Müşterilerimiz paçayı çok sevdi. Paçayı Türkiye'deki gibi sarımsak ve sirke ile ikram ediyoruz. İşyerinde de Türkleri çalıştırıyoruz. Bölge halkı yemeklerimizi çok seviyor."