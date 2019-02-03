Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 03.02.2019
  • Gazete

'la Maldivler'de tatilde olan 'un keyfi yerinde

Renkli hayat
Sevgilisi Umut Kızıltan'la Maldivler'de tatilde olan Dilara Öztunç'un keyfine diyecek yok. Güzel oyuncu, dün turkuaz renkli deniz kenarında bisiklete binerken çekilen fotoğraflarıyla herkesi yine kıskandırmayı başardı.
Güzel oyuncu , Maldivler'deki tatilinden paylaştığı renkli karelerle tüm takipçilerini kıskandırdı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSevgilisi Umut Kızıltan'la Maldivler'de tatilde olan Dilara Öztunç'un keyfi yerinde
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri