Sevgilisi Umut Kızıltan'la Maldivler'de tatilde olan Dilara Öztunç'un keyfine diyecek yok. Güzel oyuncu, dün turkuaz renkli deniz kenarında bisiklete binerken çekilen fotoğraflarıyla herkesi yine kıskandırmayı başardı.
Güzel oyuncu Dilara Öztunç, Maldivler'deki tatilinden paylaştığı renkli karelerle tüm takipçilerini kıskandırdı
Güzel oyuncu Dilara Öztunç, Maldivler'deki tatilinden paylaştığı renkli karelerle tüm takipçilerini kıskandırdı
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