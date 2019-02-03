Sosyal medyadaki reklam içerikli paylaşımlarıyla cebini dolduran Pınar Altuğ Atacan, Instagram sayesinde tatilini de bedavaya getirdi. 44 yaşındaki oyuncu, sömestrı fırsat bilerek eşi Yağmur Atacan ve kızları Su ile Fransa'nın yolunu tuttu. Bir haftadır 'Club Med Grand Massif Samoens' isimli bir kayak otelinde konaklayan Pınar Altuğ, tatilinden 7/24 paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun 936 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabındaki paylaşımlarının hepsine konakladığı otelin resmi Instagram hesabını etiketledi.