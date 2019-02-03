Aralarında Yağmur Ünal'ın da olduğu birçok güzelle aşk yaşayan Mert Öcal, uzun süredir özel hayatında sessizdi. Yakışıklı oyuncu, dün Instagram'da paylaştığı bu kareyle ise yeni ilişkisini ilan attı.
Kast direktörü ve stil danışmanlığı yapan Ecemnur Aksoy ile yeni bir aşka yelken açan Mert Öcal'ın paylaştığı bu kareye hayranlarından "Birbirinize çok yakışmışsınız" yorumları yağdı.
Kast direktörü ve stil danışmanlığı yapan Ecemnur Aksoy ile yeni bir aşka yelken açan Mert Öcal'ın paylaştığı bu kareye hayranlarından "Birbirinize çok yakışmışsınız" yorumları yağdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.