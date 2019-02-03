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  • 03.02.2019
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, ile yeni bir aşka yelken açtı

Mert aşık
Aralarında Yağmur Ünal'ın da olduğu birçok güzelle aşk yaşayan Mert Öcal, uzun süredir özel hayatında sessizdi. Yakışıklı oyuncu, dün 'da paylaştığı bu kareyle ise yeni ilişkisini ilan attı.

Kast direktörü ve stil danışmanlığı yapan Ecemnur Aksoy ile yeni bir aşka yelken açan 'ın paylaştığı bu kareye hayranlarından "Birbirinize çok yakışmışsınız" yorumları yağdı.

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