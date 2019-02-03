Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz gün güzel havayı fırsat bilerek baldızı Aslışah Alkoçlar'la Poyrazköy'e gitti. Doğanın tadını çıkaran Düzyatan, 'Diriliş Ertuğrul' dizisi için öğrendiği atış tekniklerini Aslışah Alkoçlar'a öğretti. Eniştesinden atış dersleri alan sosyetik güzel, oldukça başarılıydı.
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