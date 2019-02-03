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  • 03.02.2019
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Başarılı oyuncu baldızı 'a atış dersi verdi

Enişteden atış dersi

Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz gün güzel havayı fırsat bilerek baldızı Aslışah Alkoçlar'la Poyrazköy'e gitti. Doğanın tadını çıkaran Düzyatan, 'Diriliş Ertuğrul' dizisi için öğrendiği atış tekniklerini 'a öğretti. Eniştesinden atış dersleri alan sosyetik güzel, oldukça başarılıydı.

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