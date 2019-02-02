Yeme-içmeye düşkünlüğüyle bilinen Ata Demirer, bu tutkusunu yeni aşkı Aslı Turanlı'ya da aşıladı. Aşklarını geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ilan eden çift, önceki gece bir mekanda ziyafet çekti. Ünlü komedyen, BKM'deki oyunu sonrası buluştuğu aşkıyla sabaha karşı 04.30'a kadar yemek yedi. İkili, dört saat kaldıkları mekanda 100 midye dolma, 8 porsiyon kokoreç, 4 kase çorba ve salata ile 2 ekmeği sildi süpürdü. Yemek sonrası mekandan ayrılan çiçeği burnunda aşıklar, objektiflere ilk kez birlikte yansıdı.





YAŞ FARKINA SESSIZ KALDI

Ünlü komedyen, rahat davranırken 20 yaş küçük sevgilisi ise utangaç tavırlar sergiledi. 46 yaşındaki Demirer, gazetecileri gülümseyerek selamladı. Turanlı'nın da sürekli eliyle yüzünü kapatması dikkat çekti. Geçtiğimiz gün aralarındaki yaş farkını ti'ye alan video paylaşan ikiliden Demirer "Aşkın yaşı var mıdır?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Komedyen, daha sonra bir taksiye atlayıp güzel oyuncuyla evinin yolunu tuttu.

Soluğu Cihangir'de alan ikili, burada da sorulara sessiz kaldı.

Ata Demirer'le evine giriş yapan Aslı Turanlı'nın geçtiğimiz hafta da komedyenin yanına taşındığı öğrenildi. Günler sonra ilk kez birlikte objektiflere yakalanan çiçeği burnunda aşıkların yüzünde güller açıyordu.



Demirer, yemek sonrası aşkıyla evine gitti. İkili, apartmana girerken objektife böyle takıldı.



Doğan Savaş