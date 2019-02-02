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  • 02.02.2019
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taşladı:Oyuncular samimiyetsiz

, oyuncuları ‘Sokakta azarladığı muhabire galada gülmelerini samimiyetsiz buluyorum’ diye eleştirdi

Kraliçe taşladı: Oyuncular samimiyetsiz
Pop müziğin kraliçesi Hande Yener, önceki gün 'Müzik Dünyası' programına çarpıcı açıklamalar yaptı. Oyuncuları eleştiren popçu, sanat camiasını şu sözlerle taşladı:

"Çoğu oyuncu, sokakta kameraları gördüğünde düşman kesiliyor. yapıyorlar. Muhabirlere kötü davranıp galalarda kameralara gülen oyuncular samimi olmuyor."

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