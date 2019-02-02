Pop müziğin kraliçesi Hande Yener, önceki gün 'Müzik Dünyası' programına çarpıcı açıklamalar yaptı. Oyuncuları eleştiren popçu, sanat camiasını şu sözlerle taşladı:
"Çoğu oyuncu, sokakta kameraları gördüğünde düşman kesiliyor. yapıyorlar. Muhabirlere kötü davranıp galalarda kameralara gülen oyuncular samimi olmuyor."
"Çoğu oyuncu, sokakta kameraları gördüğünde düşman kesiliyor. yapıyorlar. Muhabirlere kötü davranıp galalarda kameralara gülen oyuncular samimi olmuyor."
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