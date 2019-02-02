Oyuncu Ekin Mert Daymaz'la Temmuz 2018'den beri aşk yaşayan Eliz Sakuçoğlu, aileye girdi. Güzel stil danışmanı, önceki gün aşkının annesi Nur Hayat Doğan'la Zorlu AVM'deydi.





Daymaz'dan sonra müstakbel kayınvalidesinin de gönlünü çelen Sakuçoğlu, "Her şey yolunda çok şükür. Mutluyuz ve en önemlisi de gerçekten huzurluyuz" dedi.