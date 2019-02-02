Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.02.2019
  • Gazete

, oyuncu ’dan sonra annesinin de gönlünü çaldı

, oyuncu ’dan sonra annesinin de gönlünü çaldı. Güzel stil danışmanı, önceki gün müstakbel kayınvalidesiyle alışverişteydi

Gönülçelen

Oyuncu Ekin Mert Daymaz'la Temmuz 2018'den beri aşk yaşayan Eliz Sakuçoğlu, aileye girdi. Güzel stil danışmanı, önceki gün aşkının annesi Nur Hayat Doğan'la Zorlu AVM'deydi.



Daymaz'dan sonra müstakbel kayınvalidesinin de gönlünü çelen Sakuçoğlu, "Her şey yolunda çok şükür. Mutluyuz ve en önemlisi de gerçekten huzurluyuz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEliz Sakuçoğlu, oyuncu Ekin Mert Daymaz’dan sonra annesinin de gönlünü çaldı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri