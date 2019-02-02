Bir yıllık aşklarını 2017'de bitiren Elif Boyner ile işadamı Önder Öztarhan, dost kalmayı seçti. Eski aşıklar, önceki gün de Bebek'te karşılaştı. İkili, ayrılık sonrası birbirine düşman kesilen çiftlerin aksine medeniyet dersi verdi.



Sosyetik güzel, bir arkadaşıyla bir mekanda oturan eski aşkını görünce boynuna sarıldı. İkili, bir süre ayaküstü sohbet etti. Boyner ile Öztarhan'ın bu hali de "Aşk bitse de dostluk baki kalmış" dedirtti.



Birbirlerini görünce selam veren eski aşıklar, böyle kucaklaştı. İkili, ayaküstü de sohbet etti.