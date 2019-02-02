Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Büşra Develi, önceki akşam Nişantaşı'nda gazetecileri görünce sinirlendi. Yiğit Kirazcı'yla ayrılığı için sessiz kalan Develi, hızla taksiye atlayıp kaçtı.
Doğan SAVAŞ
- Saklambaç
- 02.02.2019
- Gazete
Büşra Develi ayrılık için sessiz kaldı
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Büşra Develi, önceki akşam Nişantaşı'nda gazetecileri görünce sinirlendi. Yiğit Kirazcı'yla ayrılığı için sessiz kalan Develi, hızla taksiye atlayıp kaçtı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.