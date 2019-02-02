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  • 02.02.2019
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ayrılık için sessiz kaldı

Ayrılık için sessiz kaldı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Büşra Develi, önceki akşam Nişantaşı'nda gazetecileri görünce sinirlendi. Yiğit Kirazcı'yla ayrılığı için sessiz kalan Develi, hızla taksiye atlayıp kaçtı.

Doğan SAVAŞ

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