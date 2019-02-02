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  • 02.02.2019
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'Bir Aşk İki Hayat' filminin afişi dün görücüye çıktı

Görücüye çıktı

Merakla beklenen 'Bir Aşk İki Hayat' filminin afişi dün görücüye çıktı. Bergüzar Korel'le Engin Akyürek'i buluşturan filmin afişi sinemaseverleri şimdiden heyecanlandırdı.

Çekimleri Kadıköy-Moda'da geçen ve yaklaşık 4 haftalık sürede tamamlanan film, hayatın içinden şekillenen bir aşk hikayesini anlatıyor. Film, 15 Şubat'ta vizyonda…

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