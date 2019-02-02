Merakla beklenen 'Bir Aşk İki Hayat' filminin afişi dün görücüye çıktı. Bergüzar Korel'le Engin Akyürek'i buluşturan filmin afişi sinemaseverleri şimdiden heyecanlandırdı.



Çekimleri Kadıköy-Moda'da geçen ve yaklaşık 4 haftalık sürede tamamlanan film, hayatın içinden şekillenen bir aşk hikayesini anlatıyor. Film, 15 Şubat'ta vizyonda…