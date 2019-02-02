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  • 02.02.2019
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parasıyla şov yaptı: Kazancımı araştırın

Popçu, önceki gün ’s çıkışı elinde tuttuğu bir tomar 200 liralık banknotla görüntülendi.

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'la davasının ilk duruşmasında aylık gelirinin bin lira olduğunu açıklayan , önceki gün 's çıkışı görüntülendi. Ünlü popçu, beyanı sonrası maliyenin hakkında inceleme yapacağı haberleri için şöyle dedi: "Ben hesaplarımın ve vergi ödemelerimin incelenmesi için kendim talepte bulunacağım. Sadece boş konuşuyorlar, boş konuşmasınlar. Ben o beyanı hakime değil katibe hanıma söyledim."

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