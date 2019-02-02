Arda Turan'la davasının ilk duruşmasında aylık gelirinin bin lira olduğunu açıklayan Berkay Şahin, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Ünlü popçu, beyanı sonrası maliyenin hakkında inceleme yapacağı haberleri için şöyle dedi: "Ben hesaplarımın ve vergi ödemelerimin incelenmesi için kendim talepte bulunacağım. Sadece boş konuşuyorlar, boş konuşmasınlar. Ben o beyanı hakime değil katibe hanıma söyledim."