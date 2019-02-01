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  • 01.02.2019
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şıklığıyla kural bozmadı

Yasemin farkıyla
Tarzıyla bakışları üzerine çeken , önceki gün gittiği Zorlu 'de de kural bozmadı. Sosyetik güzel, spor şıklığıyla dikkat çekti. İş toplantısı yaptığını söyleyen Özilhan, detay vermekten ise kaçındı. 34 yaşındaki iki çocuk annesi güzel, incecik fiziğiyle de

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