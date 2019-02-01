Tarzıyla bakışları üzerine çeken Yasemin Özilhan, önceki gün gittiği Zorlu AVM'de de kural bozmadı. Sosyetik güzel, spor şıklığıyla dikkat çekti. İş toplantısı yaptığını söyleyen Özilhan, detay vermekten ise kaçındı. 34 yaşındaki iki çocuk annesi güzel, incecik fiziğiyle de
- Saklambaç
- 01.02.2019
- Gazete
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