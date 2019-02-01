Sosyal medya dolandırıcıları vatandaşı Şahan Gökbakar'la kandırmaya çalıştı. Ancak komedyenin yüzü olduğu Halkbank reklamını kullanan uyanıklar, baltayı taşa vurdu. Gökbakar, dün takipçilerini "Dolandırıcılık mağduru olmayın" diye uyardı.



Gökbakar, '10 GB internet ve 750 TL hediye' tuzağı kuran dolandırıcıların oyununu bozdu.