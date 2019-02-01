Geçtiğimiz günlerde eşi Sami Kiresepi ile kayak tatili için Fransa'ya giden Rachel Araz'dan güldüren paylaşım… Araz, önceki gün eşiyle karların üzerinde verdiği pozu Instagram'da paylaştı. Genç kadın altına "Ne demek senden soğudum. Al şu montu giy hele bi" yazarak güldürdü.
- Saklambaç
- 01.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.