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  • 01.02.2019
  • Gazete

'dan güldüren paylaşım

Bayan komik
Geçtiğimiz günlerde eşi Sami Kiresepi ile kayak tatili için Fransa'ya giden Rachel Araz'dan güldüren paylaşım… Araz, önceki gün eşiyle karların üzerinde verdiği pozu 'da paylaştı. Genç kadın altına "Ne demek senden soğudum. Al şu montu giy hele bi" yazarak güldürdü.

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