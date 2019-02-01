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  • 01.02.2019
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kendi elleriyle pide ve lahmacun hazırladı

Eliz'in eli leziz
Baba tarafı Antakyalı olan Eliz Sakuçoğlu, geçtiğimiz gün ailesinin Acarkent'te açtığı 'La Fırın' adlı mekanı ziyaret etti. Güzel stil danışmanı, kendi elleriyle pide ve lahmacun hazırladı. Sakuçoğlu, pişirdiği lezzetlerle moda konusunda olduğu kadar mutfakta da başarılı olduğunu kanıtladı.

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