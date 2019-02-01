Beş yıldır aşk yaşadığı kendi gibi oyuncu Ali Atay'la 6 Şubat'ta evlenecek olan Hazal Kaya, önceki akşam kına gecesi yaptı. Bindallısını giyip eğlenen oyuncuya kına yakılırken; sağlığına kavuşan annesi Ayşegül Kaya duygusal anlar yaşadı.