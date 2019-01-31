Sıla teselliyi babası Şükrü Gençoğlu'nda aradı!

Son zamanlarda Ahmet Kural davası ile manşetlere çıkan Sıla, mahkeme tarihi yaklaşırken gündemden uzaklaşmaya çalıştı... Yaşadığı kötü günleri unutmak için kısa bir süreliğine baba evine dönüş yaptı. Dün de babası Şükrü Gençoğlu ile kitap okurken çektirdiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı: "Baba-kız aynı kitabı okuyoruz..."
- Saklambaç
- 31.01.2019
- Gazete
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