Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 31.01.2019
  • Gazete

Sıla teselliyi babası Şükrü Gençoğlu'nda aradı!

Baba teselli
Son zamanlarda Ahmet Kural davası ile manşetlere çıkan Sıla, mahkeme tarihi yaklaşırken gündemden uzaklaşmaya çalıştı... Yaşadığı kötü günleri unutmak için kısa bir süreliğine baba evine dönüş yaptı. Dün de babası Şükrü Gençoğlu ile kitap okurken çektirdiği fotoğrafı 'da paylaştı: "Baba-kız aynı kitabı okuyoruz..."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSıla teselliyi babası Şükrü Gençoğlu'nda aradı!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri