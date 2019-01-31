Ekranların sevilen ismi Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ne gitti. Fauchon Paris adlı restoranda geçip, yakın dostu Cihan Şensözlü ile yemek yedi. Çıkışta basınla sohbet eden Boluğur, "Dizi teklifleri alıyorum. Ama devam eden işler olduğu için onlara da ben sıcak bakmıyorum. Setleri özledim. Bakalım bekleyip göreceğiz" dedi.
Kozmetik markasıyla umduğu başarıyı yakalayamayan güzel oyuncu, dizilerden teklif aldığını söyledi.
Kozmetik markasıyla umduğu başarıyı yakalayamayan güzel oyuncu, dizilerden teklif aldığını söyledi.
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