Peru'da düzenlenen 'Latina Turkish Awards' ödüllerine yıllardır damga vuran Beren Saat ile Engin Akyürek'in tahtı sallandı. 2017'de Latinler'in oylarıyla 'En Seksi Oyuncu' seçilen Beren Saat'i, bu yıl Hande Erçel solladı.
Peru'da düzenlenen 'Latina Turkish Awards' ödüllerine yıllardır damga vuran Beren Saat ile Engin Akyürek'in tahtı sallandı. 2017'de Latinler'in oylarıyla 'En Seksi Oyuncu' seçilen Beren Saat'i, bu yıl Hande Erçel solladı.
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