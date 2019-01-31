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  • 31.01.2019
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Annesinin ölümüyle yıkılan ’ ödüllerinde önde gidiyor

Annesinin ölümüyle yıkılan ’e Latin hayranlarından moral niteliğinde hamle geldi. Erçel, ‘’ ödülleri için başlatılan oylamada, şu anda önde giderek gurur yaşadı

Peru'da düzenlenen 'Latina Turkish Awards' ödüllerine yıllardır damga vuran Beren Saat ile Engin Akyürek'in tahtı sallandı. 2017'de Latinler'in oylarıyla 'En Seksi Oyuncu' seçilen Beren Saat'i, bu yıl Hande Erçel solladı.

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