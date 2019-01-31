Peru'da düzenlenen 'Latina Turkish Awards' ödüllerine yıllardır damga vuran Beren Saat ile Engin Akyürek'in tahtı sallandı. 2017'de Latinler'in oylarıyla 'En Seksi Oyuncu' seçilen Beren Saat'i, bu yıl Hande Erçel solladı.