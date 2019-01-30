Ünlü rockçı Kaan Tangöze ile eşi Kıvılcım Ural, geçen hafta doğan kızlarıyla önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Çiftin minik kızları ilk kez 'snobmagazin' objektifine yansıdı. Ünlü rockçının eski eşi Seçkin Piriler'den olan büyük oğlu Hakan'ın küçük kardeşine ilgisi ise dikkatlerden kaçmadı.