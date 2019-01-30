Türkiye eski güzelleri Şebnem Dinçgör ile Özlem Kaymaz, dün İngiltere'de bir araya geldi. Londra'da buluşan sıkı dostlar bir mekanda oturup uzun uzun sohbet etti. Kaymaz, Dinçgör ile paylaştığı bu kareye de "Dışarıda ısıtıcı olmadan oturup Şebo'mun sohbeti sonrası sıcacık hisseden ben" notu düştü.