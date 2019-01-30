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  • 30.01.2019
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eski aşklarını taşladı

Vücutları şişirince beyinleri küçülüyor

Güzel oyuncu , önceki gün eski aşklarını taşladı. Şu sıralar yalnızlığı tercih eden 25 yaşındaki oyuncu, aşkta kriterleri olup olmadığı sorulunca verdiği şu yanıtla eski sevgililerini iğneledi:

"Bir erkeği dürüstlük ve duruşu, çok karizmatik yapıyor. Biraz da yakışıklı olabilir. Ama birçok yakışıklı benim için çöp… Çünkü vücutları şişirince beyinleri de küçülüyor." Serenay Aktaş'ın bu sözleri ise akıllara eski aşkları Kenan Acar ve ile yine aşk yaşadığı konuşulan 'yı getirdi.
Aktaş, geçen yıl Fransız model Charly Poirier ile kısa süreli aşk yaşamıştı.

Ünlü oyuncu, çapkın işadamı Hakan Sabancı ile de kaçamak yapmıştı.

Aydın HAMZA

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