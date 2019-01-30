Cem Yılmaz, Twitter'dan bir takipçisinin piyano isteğini yerine getirdi. Ünlü komedyen başka bir takipçisinin 'İyilik yaptım, göstereyim' yorumuna ise şu yanıtı verdi: Sen de yapabilirsin fındık.
Cem Yılmaz, Twitter'dan bir takipçisinin piyano isteğini yerine getirdi. Ünlü komedyen başka bir takipçisinin 'İyilik yaptım, göstereyim' yorumuna ise şu yanıtı verdi: Sen de yapabilirsin fındık.
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