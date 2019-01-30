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  • 30.01.2019
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, Twitter'dan bir takipçisinin piyano isteğini yerine getirdi

Sözünü tuttu

Cem Yılmaz, Twitter'dan bir takipçisinin piyano isteğini yerine getirdi. Ünlü komedyen başka bir takipçisinin 'İyilik yaptım, göstereyim' yorumuna ise şu yanıtı verdi: Sen de yapabilirsin fındık.

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