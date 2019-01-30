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  • 30.01.2019
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’ın ’la aşka başlaması işadamının ailesini kızdırdı

Çalkantılı özel yaşamıyla dikkat çeken ’ın ’la aşka başlaması işadamının ailesini kızdırdı. Genç veliaht, bunun üzerine kendinden 5 yaş büyük sunucuyla iki aylık aşkını bitirdi

Asena'ya kırmızı kart

Marjinal sunucu Asena Atalay ile kendinden 5 yaş küçük Ayberk Kalkavan'ın aşkına Kalkavan Ailesi'nden veto... İlk kez TAKVİM'in ortaya çıkardığı ikilinin aşkı, konuşulanlara göre genç işadamının ailesini rahatsız etti.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le 6 yıllık evliliğini 2016'da olaylı şekilde bitiren ve sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Atalay'ın; oğullarına layık olmadığını düşünen , iddiaya göre 24 yaşındaki işadamını uyardı.



ASENA'DAN TAKİP SÜRÜYOR
Bunun üzerine işadamı, aşka nokta koydu. Erkin'le evli olduğu dönemde de çalkantılı özel yaşamıyla manşetlerden inmeyen 'ın 'la aşkı, yalnızca iki ay sürdü. İlişkinin başlarında ünlü sunucuyla görüntü vermemek için yoğun çaba sarf eden genç işadamı, ailesinin itirazı üzerine aşkı bitirince de Atalay'ı sosyal medyada takipten çıkardı. Geçen ay aşkını 'da ilan eden bir çocuk annesi sunucu ise işadamını takibe devam ediyor.

Aşk yaşadıklarını ilk kez TAKVİM'in duyurduğu ikili, geçen ay da Bebek'te objektiflerimize yakalanmıştı.

ÖZEL
AYDIN HAMZA

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