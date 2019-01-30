Marjinal sunucu Asena Atalay ile kendinden 5 yaş küçük Ayberk Kalkavan'ın aşkına Kalkavan Ailesi'nden veto... İlk kez TAKVİM'in ortaya çıkardığı ikilinin aşkı, konuşulanlara göre genç işadamının ailesini rahatsız etti.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le 6 yıllık evliliğini 2016'da olaylı şekilde bitiren ve sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Atalay'ın; oğullarına layık olmadığını düşünen Kalkavan Ailesi, iddiaya göre 24 yaşındaki işadamını uyardı.





ASENA'DAN TAKİP SÜRÜYOR

Bunun üzerine işadamı, aşka nokta koydu. Erkin'le evli olduğu dönemde de çalkantılı özel yaşamıyla manşetlerden inmeyen Asena Atalay'ın Ayberk Kalkavan'la aşkı, yalnızca iki ay sürdü. İlişkinin başlarında ünlü sunucuyla görüntü vermemek için yoğun çaba sarf eden genç işadamı, ailesinin itirazı üzerine aşkı bitirince de Atalay'ı sosyal medyada takipten çıkardı. Geçen ay aşkını Instagram'da ilan eden bir çocuk annesi sunucu ise işadamını takibe devam ediyor.

Aşk yaşadıklarını ilk kez TAKVİM'in duyurduğu ikili, geçen ay da Bebek'te objektiflerimize yakalanmıştı.

ÖZEL

AYDIN HAMZA