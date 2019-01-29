Sinema biletinin yanında izleyiciye zorla bilet satan dağıtımcılar yüzünden çıkan kriz sürüyor. Patlamış mısırla bilet fiyatını yüksek tutup sinemacılara düşük pay verdiği iddia edilen Mars Entertainment Group, geçtiğimiz gün yine işbaşındaydı. İnternetten iki bilete 32 lira ödeyen bir vatandaş, gişede biletini aldığında fişte 23 lira yazdığını gördü. Duyarlı vatandaş, "Mars Group, Cin Ali oyunlarını sürdürüyor. Aradaki fark nerede?" diyerek Twitter'da Cem Yılmaz'ı etiketledi.

"NE ÇALARSAM KARDIR!"

Yılmaz, duruma şu çıkışı yaptı:

"Maliye'ye bildir kardeşim. Ben söyleyince cebini düşünen bir amca figürüne dönüştürüyorlar beni. Evet, kanun çıktı. Ama Temmuz'a kadar 'Ne çalarsam kârdır' diyedir." Önceki gün de Molatik TV'ye konuşan komedyen şöyle dedi: "İnsanlar fedakarlık yapıp filmime bilet alıyor. O gidişatta bir tuhaflık sezersem filmimi alıp çadır tiyatrolarında bütün Anadolu'yu gezebilirim. Ben duygusal bir insanım."

Meclis'te çıkan yasaya göre dağıtımcılar yapımcılardan habersiz bilet kampanyası uygulayamayacak. Ancak, yasa yürürlüğe girene kadar uyanık dağıtımcıların boş durmaması Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi.