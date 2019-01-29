Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 29.01.2019
  • Gazete

fenomenlerinin zengin hayat imajı! Hepsi hikaye...

Bazı kullanıcıları paylaşımlarıyla zengin bir hayat imajı çizdi. Ancak asıl gerçek herkesi şoke etti. Çoğu fenomenin, lüks araçları, yatları ve daireleri 15 dakikalığına kiraladığı öğrenildi.

Hikaye bunlar!

Sosyal medya son dönemlerde insanların zenginliklerini gösterdiği bir mecra haline geldi. Binlerce kullanıcı, Twitter, Facebook, ve 'da lüks bir yaşam imajı çizdi. Evlerinden, arabalarına, yatlarından, yırtıcı hayvanlarına kadar sahip oldukları her şeyi hesaplarına yükledi.

150 EURO...
Ancak bu şekilde da prim yapan kişilerin aslında insanlara sahte bir hayat gösterdikleri belirlendi. 'Ucuz fenomenlerin' bazı otomobil galerilerilerinden 15 dakikalığına lüks araç kiraladıkları öğrenildi. Buna karşılık olarak da 150 euro (914 TL) ödedikleri belirlendi...

yat, helikopter ve rezidansları da kısa süreliğine kiralayıp, fotoğraf çektiriyor.
Birçok kullanıcı, gösterişli paylaşımlar sayesinde takipçi sayılarını yükseltiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriInstagram fenomenlerinin zengin hayat imajı! Hepsi hikaye...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri