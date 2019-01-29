Sosyal medya son dönemlerde insanların zenginliklerini gösterdiği bir mecra haline geldi. Binlerce kullanıcı, Twitter, Facebook, Youtube ve Instagram'da lüks bir yaşam imajı çizdi. Evlerinden, arabalarına, yatlarından, yırtıcı hayvanlarına kadar sahip oldukları her şeyi hesaplarına yükledi.

150 EURO...

Ancak bu şekilde sosyal medyada prim yapan kişilerin aslında insanlara sahte bir hayat gösterdikleri belirlendi. 'Ucuz fenomenlerin' bazı otomobil galerilerilerinden 15 dakikalığına lüks araç kiraladıkları öğrenildi. Buna karşılık olarak da 150 euro (914 TL) ödedikleri belirlendi...

Instagram fenomenleri yat, helikopter ve rezidansları da kısa süreliğine kiralayıp, fotoğraf çektiriyor.

Birçok kullanıcı, gösterişli paylaşımlar sayesinde takipçi sayılarını yükseltiyor.