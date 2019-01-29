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  • 29.01.2019
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ile kendi gibi oyuncu yine ayrıldı

Oyuncu ’le ayrıldıktan sonra geçen ay eski aşkı ’ya dönen , hüsrana uğradı. Develi ile Kirazcı’nın ilişkisi önceki gün son buldu

Yine Hüsran

Yıllar önce yaşadıkları aşka geçen ay bir şans daha veren 25 yaşındaki Büşra Develi ile kendi gibi oyuncu 36 yaşındaki Yiğit Kirazcı, yine başarılı olamadı. İkili, geçtiğimiz gün yine yollarını ayırdı.

Yaklaşık 1 aydır gizli gizli görüşen ünlü çift, ayrılır ayrılmaz da sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Develi'nin meslektaşı Burak Deniz'le de 3 yıllık aşkı Haziran 2018'de bitmişti.

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