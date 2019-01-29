Geçen yıl Bali'de yaptığı motor kazasıyla ölümden dönen sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin büyük oğlu Dilan Erkaya, uslanmaz çıktı! Adrenalin tutkunu genç adam, hortum felaketinin yaşandığı Antalya'da sörf yaptı. Alanya'da azgın dalgalara kafa tutan Erkaya, bu anı da Instagram'da paylaştı.





Eekan'ın bu tehlikeli tutkusu "Yok artık!" dedirtti. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul'daki akıcı trafikte araçların arasında patenle kayan 19 yaşındaki genç adamın ölümle dalga geçercesine fırtına da sörf yapmasına "Kanı deli akıyor ama hayatını riske atması doğru değil" yorumu geldi.



ÖLÜMLE DALGA GEÇTİ

İki kişinin yaşamını yitirdiği Antalya'daki hortum felaketi, Dilan'ın sörf tutkusuna engel olmadı.

İnsan boyunu aşan dalgaların arasında sörf yaparak hayatını tehlikeye atan genç adam, bir yandan da havalı pozlar verdi.

Bali'deki motor kazasında aşil tendonundan sakatlanan Erkaya, iki operasyon geçirmişti.

Aksiyon tutkunu genç adamın sörf yaptığı anların fotoğrafları takipçilerini bile telaşlandırdı.

Aksiyon tutkunu genç adamın sörf yaptığı anların fotoğrafları takipçilerini bile teleşlandırdı.