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  • 28.01.2019
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ve 'a bir aksiyon dizisi için teklif geldi!

ile , bir aksiyon dizisi için teklif aldı...

Birlikte dövüşecekler
Bir süredir ekrandan uzak kalan Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu, internet dizileri modasına uydu. İmirzalıoğlu, gazetemagazin'in haberine göre Netflix'ten gelen bir aksiyon dizisi teklifini kabul etti. Bunun üzerine yakışıklı oyuncu için partner arayışı başladı.

İddiaya göre Netflix yetkilileri, ardından da eşi Kobal'ın kapısını çaldı. Dizi teklifine sıcak bakan güzel oyuncu, anlaşmaya imza attığı takdirde ilk kez eşiyle aynı projede yer alacak. İkilinin ne kadar ücret alacağı ise merak edildi.

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