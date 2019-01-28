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  • 28.01.2019
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'in keyfine diyecek yok!

Dubaican
Motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile 2018'in son günlerinde yeni bir aşka yelken açan İvana Sert'in keyfine diyecek yok… Ünlü ikoncan, önceki gün Dubai'deki aşkının yanına gitti. Aşkıyla denizin ve güneşin tadını çıkaran Sert, keyifli anlarını da sosyal medyada paylaştı.



İkilinin bu karesi de beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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