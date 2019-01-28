tasarımcısıileson günlerinde yenibir aşka yelken açankeyfine diyecek yok… Ünlü ikoncan,önceki gün Dubai'deki aşkının yanınagitti. Aşkıyla denizin ve güneşin tadınıçıkaran Sert, keyifli anlarını da sosyalmedyada paylaştı.İkilinin bu karesi debeğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.