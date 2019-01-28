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  • 28.01.2019
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hem kazanacak hem de kazandıracak!

, kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla Avrupa’ya açılıyor. Reçber, ’dan getirttiği ve yağını Avrupa’ya ihraç edecek.

Isparta 'gül'dürecek
Kendi adını taşıyan kozmetik markasının yeni ürünleri için Paris'e giden Işıl Reçber, göğsümüzü kabartacak bir projenin startını verdi. Avrupalı kozmetik yetkilileriyle görüşen tasarımcıya firmalardan Türkiye'de üretilen gül suyu ve gül yağı talebi geldi. Reçber, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin de Türkiye'den şişelerce gül suyu ve yağı getirttiğini duyunca düğmeye bastı.

Reçber, Avrupa'ya gül yağı ihraç etmek için arayışa girdi. Ünlü tasarımcı, bunun için de rotasını Türkiye'nin gül ticaretindeki bir numaralı adresi Isparta'ya çevirdi. Reçber, "Isparta'dan saf gül yağı arıyorum. Bildiğiniz satış noktası var mı?" diyerek takipçilerinden yardım istedi.



Türkiye'nin gül bahçesi 'dan alacağı saf gül yağı ve nu kendi markası altında Avrupa'ya satmaya hazırlanan , bu sayede hem yerli üreticiye kazandıracak hem de paraya para demeyecek.

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