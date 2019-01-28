Kendi adını taşıyan kozmetik markasının yeni ürünleri için Paris'e giden Işıl Reçber, göğsümüzü kabartacak bir projenin startını verdi. Avrupalı kozmetik yetkilileriyle görüşen tasarımcıya firmalardan Türkiye'de üretilen gül suyu ve gül yağı talebi geldi. Reçber, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin de Türkiye'den şişelerce gül suyu ve yağı getirttiğini duyunca düğmeye bastı.
Reçber, Avrupa'ya gül yağı ihraç etmek için arayışa girdi. Ünlü tasarımcı, bunun için de rotasını Türkiye'nin gül ticaretindeki bir numaralı adresi Isparta'ya çevirdi. Reçber, "Isparta'dan saf gül yağı arıyorum. Bildiğiniz satış noktası var mı?" diyerek takipçilerinden yardım istedi.
Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'dan alacağı saf gül yağı ve gül suyunu kendi markası altında Avrupa'ya satmaya hazırlanan Işıl Reçber, bu sayede hem yerli üreticiye kazandıracak hem de paraya para demeyecek.
Reçber, Avrupa'ya gül yağı ihraç etmek için arayışa girdi. Ünlü tasarımcı, bunun için de rotasını Türkiye'nin gül ticaretindeki bir numaralı adresi Isparta'ya çevirdi. Reçber, "Isparta'dan saf gül yağı arıyorum. Bildiğiniz satış noktası var mı?" diyerek takipçilerinden yardım istedi.
Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'dan alacağı saf gül yağı ve gül suyunu kendi markası altında Avrupa'ya satmaya hazırlanan Işıl Reçber, bu sayede hem yerli üreticiye kazandıracak hem de paraya para demeyecek.
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