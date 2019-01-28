



Oğlu Azur Benan'ın sağlığı için organik gıdalardan şaşmayan Gülşen, dün soluğu ailesiyle Kocaeli'de aldı. Ünlü popçu, müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve minik oğlu ile Kandıra'daki bir çiftliği ziyaret etti.