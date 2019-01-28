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  • 28.01.2019
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, oğlu 'a doğayı yakından tanıttı

, dün 2 yaşındaki ’ı ’ndeki bir çiftliğe götürüp minik oğlunun doğayı yakından tanımasını sağladı.



Oğlu Azur Benan'ın sağlığı için organik gıdalardan şaşmayan Gülşen, dün soluğu ailesiyle Kocaeli'de aldı. Ünlü popçu, müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve minik oğlu ile Kandıra'daki bir çiftliği ziyaret etti.

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