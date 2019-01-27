Altı aydır Portekizli işadamı Pedro de Noronha ile birlikte olan Tülin Şahin'e aşk, bereketli geldi. Geçtiğimiz haftalarda soluğu işadamının memleketinde alan ünlü model, sevgilisi sayesinde Portekizli firmalarla bağlantıya geçti. ABD'li eski model Cindy Crawford'a benzerliğiyle de dünya çapında popülariteye sahip olan Şahin, güzelliğiyle Portekiz'de ilgi odağı oldu.