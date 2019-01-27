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  • 27.01.2019
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aşkını paraya çevirecek! Pedro de Noronha sayesinde Tülin Şahin’e reklam teklifleri yağıyor

Güzel model , Portekizli aşkı Pedro de Noronha sayesinde kariyerinde yeni bir sayfa açtı. İşadamının aracılığıyla Portekiz’deki firmalarla görüşen Şahin’e reklam teklifleri yağdı. , aşkını paraya çevirecek.

Altı aydır Portekizli işadamı Pedro de Noronha ile birlikte olan Tülin Şahin'e aşk, bereketli geldi. Geçtiğimiz haftalarda soluğu işadamının memleketinde alan ünlü model, sevgilisi sayesinde Portekizli firmalarla bağlantıya geçti. ABD'li eski model Cindy Crawford'a benzerliğiyle de dünya çapında popülariteye sahip olan Şahin, güzelliğiyle Portekiz'de ilgi odağı oldu.

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