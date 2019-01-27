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  • 27.01.2019
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'den "Paragöz" kaçışı!

Paragöz kaçışı
Cem Özer'in dava açmaya hazırlandığı Sinan Çetin, önceki gün Bebek'te objektife takıldı. Ünlü yönetmen, Özer'in "Sinan, paragözdür" açıklaması hatırlatılınca muhabirlerin yanından koşar adım kaçtı.

Geçen ay Çetin'in Afyon'daki film setinde kaza geçirerek ölümden dönen Özer, "Güvenlik önlemlerini almayan Sinan, hastane masraflarını bile ödemedi" diyerek ünlü yönetmene savaş açmıştı.

AYDIN HAMZA

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