Şu sıralar zor bir dönemden geçen Serdar Ortaç, Yeliz Yeşilmen'in "Chloe'nin Serdar'ı sevdiğini düşünmüyorum. Seni seven bir kadınla çocuk yap" sözlerine sosyal medyadan cevap verdi.
- Saklambaç
- 27.01.2019
- Gazete
Serdar Ortaç'tan Yeliz Yeşilmen'e cevap: Japonya’dan beş tane çekik gözlü çocuk getireceğim!
Yeliz Yelişmen, “Chloe’nin Serdar’ı sevdiğini düşünmüyorum. Seni seven bir kadınla çocuk yap” dedi. Efsane popçudan cevap gecikmedi: Çocuğu yok diyenlere inat Japonya’dan beş tane çekik gözlü çocuk getireceğim!
Şu sıralar zor bir dönemden geçen Serdar Ortaç, Yeliz Yeşilmen'in "Chloe'nin Serdar'ı sevdiğini düşünmüyorum. Seni seven bir kadınla çocuk yap" sözlerine sosyal medyadan cevap verdi.
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