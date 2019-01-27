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  • 27.01.2019
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'tan 'e cevap: ’dan beş tane çocuk getireceğim!

Yeliz Yelişmen, “Chloe’nin Serdar’ı sevdiğini düşünmüyorum. Seni seven bir kadınla çocuk yap” dedi. Efsane popçudan cevap gecikmedi: Çocuğu yok diyenlere inat ’dan beş tane çocuk getireceğim!



Şu sıralar zor bir dönemden geçen Serdar Ortaç, Yeliz Yeşilmen'in "Chloe'nin Serdar'ı sevdiğini düşünmüyorum. Seni seven bir kadınla çocuk yap" sözlerine sosyal medyadan cevap verdi.

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