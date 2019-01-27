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  • 27.01.2019
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dondu!

Harun dondu
Ünlü işadamı ve yoga eğitmeni Harun Tan, kayak tutkusu uğruna soğuklara meydan okudu. Geçtiğimiz gün soluğu Avusturya'da alan Tan, hava sıcaklığının eksi 4 dereceyi bulduğu kayak merkezinde zor anlar yaşadı. Saatlerce kayak ve snowboard yapan 54 yaşındaki işadamının soğuk hava yüzünden bıyık ve sakalları bile dondu.

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