Ünlü işadamı ve yoga eğitmeni Harun Tan, kayak tutkusu uğruna soğuklara meydan okudu. Geçtiğimiz gün soluğu Avusturya'da alan Tan, hava sıcaklığının eksi 4 dereceyi bulduğu kayak merkezinde zor anlar yaşadı. Saatlerce kayak ve snowboard yapan 54 yaşındaki işadamının soğuk hava yüzünden bıyık ve sakalları bile dondu.
- Saklambaç
- 27.01.2019
- Gazete
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